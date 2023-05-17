Ринкевич: Россия должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии

Россия должна выполнить международные обязательства и вывести свои вооруженные силы из Украины, Грузии и Молдавии, подчеркнул сегодня на церемонии вступления в должность председателя Комитета министров Совета Европы в Исландии министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ближайшие полгода возглавлять работу Комитета министров Совета Европы будет Латвия. Министр иностранных дел обратил внимание на то, что с 1995 года, когда Латвия стала государством-членом Совета Европы, Латвия во второй раз возглавит работу организации. Он отметил, что Совет Европы был создан для защиты демократии, прав человека и верховенства закона в Европе.

"В течение почти 75 лет Совет Европы активно поддерживал порядок, основанный на правилах. Но основанный на правилах международный порядок поставила под сомнение агрессия России против Украины. Демократия и права человека являются основой свободы и мира в Европе. Они никогда не должны восприниматься как должное. Вот почему я приветствую твердую приверженность государств-членов защите стандартов и ценностей организации", — подчеркнул министр.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия во время своего председательства будет руководствоваться решениями, принятыми лидерами стран-членов Совета Европы на 4-м саммите, приступив к их практической реализации, а также станет тесно сотрудничать с другими государствами-членами в целях укрепления Совета Европы.

Министр иностранных дел Латвии отметил, что государства-члены в очередной раз подтвердили свою твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Совета Европы должен продолжать поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется.

По словам министра, Латвия планирует сохранить вопросы об ответственности России и поддержке Украины в качестве приоритетных в повестке дня во время своего председательства. Россия должна заплатить за ущерб, причиненный войной Украине.

"Приветствую первый практический шаг на пути к будущему международному механизму компенсации — создание реестра убытков. Латвия входит в число его учредителей. В качестве председательствующей страны мы приложим усилия к тому, чтобы он начал свою работу", — подчеркнул министр.

Министр сообщил, что Латвия продолжит настаивать на создании "ad hoc" международного трибунала под эгидой ООН. Латвия осуждает депортацию мирных жителей Украины в Россию или на ее временно оккупированные украинские территории. Особую тревогу вызывает насильственное перемещение и незаконное усыновление украинских детей.

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Министр иностранных дел призвал страны-участницы Совета Европы поддержать план действий по восстановлению Украины, сообщив, что Латвия внесла в него финансовый вклад. Организация также должна продолжать поддерживать усилия белорусского гражданского общества по построению свободной и демократической Белоруссии, считает политик.

Ринкевич озвучил приоритеты Латвии как председательствующего члена в Комитете министров Совета Европы: укрепление демократии и верховенства права в Европе, в том числе содействие исполнению решений Европейского суда по правам человека, продвижение свободы слова, безопасность журналистов, а также реализация цифровой программы и реформ Совета Европы.