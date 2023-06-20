Ринкевич: Россия должна взять на себя полную ответственность за агрессию и нарушения международного права

Россия должна взять на себя полную юридическую и финансовую ответственность за агрессию и нарушения международного права, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, выступая во вторник, 20 июня, перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

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Ринкевич, как глава Комитета министров Европарламента, обратился к Парламентской ассамблее по поводу приоритетов ЕП в период председательства Латвии и текущих политических дел Комитета министров Европарламента.

В ходе сессии вопросов и ответов с парламентариями ассамблеи министр подчеркнул приоритеты председательства Латвии — укрепление демократии и верховенства права, продвижение свободы слова, безопасность журналистов и продвижение цифровой повестки ЕП, а также продвижение реформ ЕП, включая реализацию решений саммита, который прошел в Рейкьявике.

Особое внимание министр уделил агрессивной войне России в Украине и обеспечению международной ответственности России. Он подчеркнул, что Украина должна получить всю необходимую поддержку.

"Депутаты Европарламента неоднократно подтверждали свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", — сказал Ринкевич, призвав Россию выполнить свои международные обязательства и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы.

Министр иностранных дел Латвии также подчеркнул, что нападения на мирных жителей и объекты критической инфраструктуры заслуживают осуждения. Он отметил, что разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области — еще один пример насилия России.

Ринкевич также приветствовал первый практический шаг к дальнейшему международному компенсационному механизму, сделанный Европейским союзом, и Латвия гордится тем, что будет одним из основателей Реестра убытков.

Латвия призывает всех членов ЕП и страны, не входящие в него, присоединиться к этой инициативе и обязалась содействовать запуску реестра во время своего председательства.

"На первом собрании участников реестра убытков в конце июня должны быть рассмотрены практические меры, которые будут приняты в будущем", — сказал Ринкевич.

Он отметил, что существующие инициативы по поддержке Украины должны быть продолжены. Одним из них является План действий по обеспечению устойчивости и восстановления Украины. Также министр иностранных дел подчеркнул, что на саммите в Рейкьявике была поставлена ​​задача принять меры по вопросу принудительного переселения украинских детей, поэтому следует продолжить работу по расследованию противозаконных действий России и обеспечить возвращение детей домой.

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В ходе визита министр иностранных дел Латвии встретился с главными должностными лицами Европарламента — председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Коксом, генеральным секретарем Европарламента Марией Пейчинович-Бурич и председателем Конгресса местных и региональных самоуправлений Европарламента Лендертом Вербеком.

В мае Латвия переняла председательство в Комитете министров Европарламента на шесть месяцев. Это второе председательство Латвии с момента вступления в организацию в 1995 году. Министр иностранных дел Латвии возглавляет работу Комитета министров ЕП.