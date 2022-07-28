Ринкевич: Россия еще со времен Средних веков быстро нарушает подписанные соглашения

Россия в различных своих формах еще со времен Средних веков быстро нарушает договоры, которые сама же подписала. Об этом в передаче на Латвийском телевидении заявил заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя российские обстрелы Одессы после подписания соглашения об экспорте зерна.

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Министр усомнился в том, что у кого-то были иллюзии об исполнении соглашения.

"Со времен Средневековья существует долгая история того, как Россия в любой форме — империя, федерация — подписывала документы, а потом достаточно быстро их нарушала. Самый вопиющий случай последних десятилетий — Будапештский меморандум, который подписала Россия, гарантирующий территориальную неделимость Украины", — сказал политик.

Он понимает, почему ООН, Турция и другие страны ратуют за соглашение об экспорте зерна — проблема растет, и многие регионы мира могут оказаться в ситуации нарастающего голода, что в свою очередь приводит к рискам безопасности и к новым миграционным потокам, угрожающим Европе.

В ситуации, когда Россия подписала соглашение, а затем обстреляла Одессу, она продемонстрировала всему миру, что является ненадежным партнером. Политически Россия проиграла не только в глазах Запада, но и в глазах других стран. В ближайшее время будет видно, можно ли спасти это соглашение, сказал Ринкевич, добавив, что он скептически относится к реализации соглашения.

"Но если процесс все-таки начнется и Украина сама попытается его реализовать, это снимет напряженность на продовольственном фронте. Это важно, потому что страны-участницы ООН должны поддержать Украину и осудить российскую агрессию", — сказал министр.

Дипломатические переговоры между Украиной и Россией не ведутся уже несколько месяцев, отметил министр. Он полагает, что пока что переговоры и не смогут состояться, а значит боевые действия продолжатся. Потом, когда России станет ясно, что она уже ничего не может добиться, она сядет за стол переговоров и значительно снизит уровень риторики. Когда это произойдет, по словам Ринкевича, зависит от трех факторов: "от способности украинцев бороться, от скорости экономических санкций и от единой поддержки Запада".

По мнению министра, вопрос зерна будет обсуждаться во время предстоящей встречи президентов России и Турции, так как Турция вложила в него большой политический капитал. Есть еще проблема Сирии, о которой могут говорить стороны.

Учитывая, что у президента США Джо Байдена запланирована беседа с китайским лидером, Ринкевич предположил, что это — лишь одним из этапов длительного дипломатического процесса. "Риторически Китай много поддерживал Россию в международных организациях, в том числе в Совете Безопасности ООН", — сказал министр.

МИД Латвии также получил ноту от России об отношении пограничников к гражданам России, желающим въехать в Латвию.

"Латвия действует в соответствии со своими законами, и бессмысленно протестовать против того, что мы делаем или не делаем на нашей национальной территории для защиты нашей безопасности. Мы продолжим действовать в соответствии с интересами нашей безопасности", — сказал Ринкевич.

Он также добавил, что Латвии известны случаи, когда граждан Латвии, когда они приезжают в Россию или Беларусь, пытаются завербовать, повлиять на них – и это недопустимо. Поэтому жителей Латвии настоятельно призывают не выезжать в Россию или Беларусь.

"Сейчас не время для туризма и деловых контактов", — подчеркнул министр.