Ринкевич: Россия использует преступную тактику, превращая продовольствие в оружие

Выход России из Черноморской зерновой инициативы и бомбардировки Одесского региона, в том числе порта, являются еще одним доказательством преступной тактики России по превращению продовольствия в оружие, заявил в Twitter президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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Глава государства также отметил, что Россия несет полную ответственность за последствия всех этих действий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник, что миллионы людей, страдающих от голода, "заплатят" за решение России выйти из международной "зерновой сделки", которая гарантировала экспорт зерна из Украины через Черное море.

Глава ООН выразил глубокое сожаление по поводу решения России, но добавил, что оно не остановит усилия ООН по обеспечению беспрепятственного доступа на мировые рынки продуктов питания и удобрений из Украины и России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из международного соглашения, разрешающего экспорт зерна из Украины через Черное море. Срок действия договора, который несколько раз продлевался, истек 17 июля.

Переговоры по "зерновой сделке" фактически прекращены, она приостановлена, заявил Песков. Правда, добавил он, "Россия вернется к "зерновой сделке" без промедления, как только будут выполнены связанные с ней договоренности".

В понедельник Россия проинформировала Турцию и Украину, а также Секретариат ООН о своих возражениях против продления "зерновой сделки", сообщила российскому пропагандистскому СМИ "РИА Новости" представитель МИД России Мария Захарова..

Соглашение позволило Украине отправить более 32 миллионов тонн зерна мимо российских военных кораблей в Черном море. Большая часть этого зерна направлялась в развивающиеся страны Африки, Ближнего Востока и других регионов. Теперь, когда экспорт снова заблокирован, цены на продовольствие могут вырасти еще больше.

Россия объяснила свои возражения против продления соглашения тем, что чинятся препятствия для экспорта ее сельхозпродукции и минеральных удобрений.

Россия в ночь на вторник атаковала южные области Украины беспилотниками "Шахед".