Ринкевич: с демонтажем памятника в Пардаугаве завершилась целая эпоха в истории Латвии

Сегодня вместе с демонтажем памятника советским воинам в Пардаугаве завершилась целая эпоха в истории Латвии, и от всех нас зависит, какой будет следующая страница, заявил в Twitter министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Министр обороны Артис Пабрикс сказал, что падение символа СССР является поворотным моментом, который знаменует собой новую возможность для латышей избавиться от унижений, восстановить справедливость и "консолидировать тех, кто сбился с пути и сожалеет об этом".
"Моя рука по-прежнему протянута, а те, кто об этом скорбит — ваше время вышло", — написал министр в Twitter.
Депутат Европарламента Сандра Калниете также назвала демонтаж памятника переломным моментом, чтобы "покончить с тревожным оглядыванием через плечо с мыслью о том, что скажет Россия".
"Это важный шаг для уверенности латвийского народа в себе — мы делаем то, что считаем правильным. И это правильный шаг", — отметила депутат.
Депутат Национального объединения Янис Домбрава подчеркивает, что символ "империи зла" уничтожен, и поздравляет всех с этой победой.