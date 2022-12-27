Ринкевич: санкции с России не нужно снимать и после деоккупации Украины

Санкции против России должны оставаться в силе и после деоккупации территории Украины — до тех пор, пока Россия не признает независимость, суверенитет и международно признанные территории Украины и не выплатит деньги на реконструкцию разрушенного в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в ежегодном отчете о сделанном и запланированном в сфере внешней политики.

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Как считает Ринкевич, Латвия вместе с партнерами должна продолжать работать над координацией санкцией и над предотвращением их обхода. Латвия, по словам министра, готова продолжать увеличивать санкционное давление.

Усиление санкций, считает Ринкевич — один из важнейших инструментов, которые ограничивают возможности России финансировать боевые действия и делают войну все более дорогой.

Ринкевич напомнил, что Латвия выступает за то, чтобы на уровне ЕС было принято решение пустить замороженные российские средства на восстановление Украины и за уголовную ответственность за обход санкций, в том числе для тех, кто консультирует предприятия, как обходить санкции.