Ринкевич: санкции с России не нужно снимать и после деоккупации Украины
Foto: LETA

Санкции против России должны оставаться в силе и после деоккупации территории Украины — до тех пор, пока Россия не признает независимость, суверенитет и международно признанные территории Украины и не выплатит деньги на реконструкцию разрушенного в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в ежегодном отчете о сделанном и запланированном в сфере внешней политики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как считает Ринкевич, Латвия вместе с партнерами должна продолжать работать над координацией санкцией и над предотвращением их обхода. Латвия, по словам министра, готова продолжать увеличивать санкционное давление.

Усиление санкций, считает Ринкевич — один из важнейших инструментов, которые ограничивают возможности России финансировать боевые действия и делают войну все более дорогой.

Ринкевич напомнил, что Латвия выступает за то, чтобы на уровне ЕС было принято решение пустить замороженные российские средства на восстановление Украины и за уголовную ответственность за обход санкций, в том числе для тех, кто консультирует предприятия, как обходить санкции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (10) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае