Ринкевич: странам НАТО нужно думать о дополнительной ПВО
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Странам НАТО, у которых есть общая граница с Украиной, нужно думать о дополнительной противовоздушной обороне (ПВО), заявил в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Говоря о недавнем инциденте, когда на территории Польши в шести километрах от границы с Украиной упала и убила двух человек ракета, Ринкевич сказал, что ищет идет расследование этого случая и новой информации нет.

В то же время понятно — не будь российского вторжения в Украину, такого инцидента не было бы.

Он указал, что это еще одно подтверждение того, что странам НАТО, особенно граничащим с Украиной, следует задуматься о дополнительной противовоздушной обороне.

Также Ринкевич подчеркнул, что в проекте правительственной декларации поднимался и вопрос противовоздушной обороны — на это выделены дополнительные средства.

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