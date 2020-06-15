Ринкевич: страны Балтии показали пример взаимного доверия, открыв границы для поездок

Открыв для свободного перемещения людей единое пространство Балтии, страны показали пример региональной координации и взаимного доверия, считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Сегодня, 15 июня, Ринкевич провел встречу с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши, чтобы обсудить вопросы координации ситуации с Covid-19 на уровне ЕС, открытие внешних границ и проблемы политики безопасности.

На встрече Ринкевич выразил удовлетворение решением Польши открыть границы со странами ЕС и возобновить международное сообщение.

Он отметил, что сегодня исполняется ровно месяц с открытия внутренних границ стран Балтии. Регулярные встречи в столицах способствуют координации и сотрудничеству.

"С заболеванием Covid-19 придется уживаться долго, поэтому мы не можем терять бдительность и должны быть по-прежнему осторожны. Решающее значение имеют единство и сотрудничество, совместная работа, тесный и регулярный обмен информацией", — сказал Ринкевич.

Сейчас у ЕС две основные задачи — как можно скорее вернуться к "нормальности", включая общий рынок и свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, и думать над восстановлением экономики, добавил министр.