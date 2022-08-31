Ринкевич: страны, граничащие с Россией, смогут установить запреты на въезд для Россиян

На европейском уровне достигнуто понимание специфики стран-соседей России в визовом вопросе. Об этом агентству LETA заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич после неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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Состоялась широкая дискуссия по визовой политике в отношении России, что способствовало общему пониманию о необходимости приостановки упрощенного визового режима между ЕС и Россией. Это означает гораздо более сложную возможность получения долгосрочных виз, рассказал министр.

"Это свидетельствует об изменении визовой политики ЕС и может рассматриваться как шаг вперед. Мы договорились, что страны, граничащие с Россией и сталкивающиеся с большим притоком российских граждан, с учетом аспектов безопасности могли бы установить запреты на въезд, пересечение границы на основании Шенгенского кодекса", - сказал Ринкевич.

Он отметил, что Латвия вместе с балтийскими коллегами и другими странами, имеющими границу с Россией, будет синхронизировать решения и время их вступления в силу, однако это произойдет не за один день. На встрече также было решено продолжить работу над тем, чтобы решить судьбу 12 миллионов действующих виз, выданных гражданам России.

"Эти визы нельзя аннулировать одним решением. Это невозможно ни юридически, ни технически. Кроме того, не все из этих 12 миллионов подлежат отзыву. Над этим вопросом еще предстоит работать над этим, но я думаю, в переговорах достигнут прогресс", - сказал министр иностранных дел Латвии.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран ЕС договорились приостановить действие соглашения 2007 года об упрощенном порядке выдачи виз гражданам России, ответив тем самым на агрессию Москвы против Украины.