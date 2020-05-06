Ринкевич: свободное перемещение жителей между странами Балтии может быть разрешено с 15 мая

Координаторы МИД стран Балтии работают над комплексом мер, чтобы граждане Литвы, Латвии и Эстонии могли свободно перемещаться между странами, сообщил агентству LETA министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Он добавил, что сегодня премьеры стран Балтии договорились о создании общего балтийского пространства для свободного перемещения и 15 мая — примерная дата, когда оно может открыться.

По словам Ринкевича, дискуссия ведется больше о том, что делать с гражданами других стран. "Например, если рейсом Франкфурт-Рига прибывает гражданин Литвы, он имеет право ехать дальше в Литву, соблюдая все установленные в стране условия карантина. Если гражданин Латвии прибыл в Таллин или Вильнюс, он может отправиться дальше в Латвию или же соблюдать условия карантина в Литве или Эстонии", — сказал министр.

В пятницу, 8 мая, состоится удаленная встреча министров иностранных дел стран Балтии, которые продолжат обсуждение этих вопросов, чтобы на следующей неделе решение было утверждено правительствами.

На вопрос о рисках, связанных со свободным передвижением по Балтии, Ринкевич ответил, что правительство обсуждало этот вопрос с эпидемиологами. Сейчас эпидемиологическая обстановка в странах Балтии очень похожа, поэтому будут постепенно пересматриваться существующие ограничения.