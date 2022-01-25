Ринкевич: у МИД есть необходимые планы по эвакуации посольства Латвии в Украине
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У Министерства иностранных дел есть необходимые планы по эвакуации посольства Латвии в Украине, как это и предусматривает общепринятая практика, написал в Twitter глава МИД Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Глава внешнеполитического ведомства Латвии отметил, что посольство Латвии в Украине продолжает работать в полном объеме, к тому же непрерывно оценивается ситуация с безопасностью.

Ринкевич указал, что МИД призывает граждан Латвии без необходимости не ездить в Украину и особенно — в Луганскую и Донецкую области. Именно на территории этих областей чрезвычайно ограничены возможности обеспечить консульскую помощь своим гражданам. Тех же граждан, которые все же вынуждены отправиться в Украину, Ринкевич призвал регистрироваться в Консульском регистре МИД.

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