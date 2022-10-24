Ринкевич: у России достаточно ресурсов для ведения длительной войны в Украине

У России достаточно ресурсов для ведения длительной войны в Украине, поэтому важно, чтобы Запад не расслаблялся в оказании помощи, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Министр отметил, что сейчас важно оказать не только военную, но и финансовую помощь, чтобы помочь Украине "перезимовать" и восстановить в значительной степени разрушенную гражданскую инфраструктуру России. Между тем Россия надеется на "усталость" Запада, в том числе пытаясь негативно повлиять на общественное мнение.

По оценке Ринкевича, единство Запада в помощи Украине достаточно сильное, но проблемы, как правило, связаны со скоростью исполнения решений, например, поставки оружия зачастую происходят медленнее, чем перемены на фронте.

Политик оценил подозрительные телефонные звонки министра обороны России Сергея Шойгу министрам обороны нескольких стран о том, что Украина может применить "грязную бомбу", как возможную подготовку РФ к провокациям или попытки отвлечь внимание от атак России на гражданскую инфраструктуру Украины.

По словам Ринкевича, к сожалению, от России можно ожидать любых сценариев действий, зная, что ситуация вокруг Херсона складывается неблагоприятно для РФ.

В свою очередь, говоря о роли Китая в этой войне, Ринкевич подчеркнул, что эта страна наблюдает за происходящим и действует сдержанно, не торопясь всячески поддерживать Россию. По мнению Ринкевича, исход войны, начатой Россией, в целом будет иметь большое значение для международной политики и того, как могут действовать страны с геополитическими амбициями.

В укреплении обороны и безопасности Латвии уже принято несколько важных решений, но их еще предстоит реализовать, сказал министр, подчеркнув, что для Латвии очень важно привести в порядок систему гражданской обороны.