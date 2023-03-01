Ринкевич удалил аккаунт в TikTok из соображений безопасности

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич удалил свой аккаунт в приложении TikTok по соображениям безопасности. Об этом министр сообщил в Twitter.

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Он пояснил, что Министерство иностранных дел запретило использовать приложение TikTok в устройствах, на которых установлена электронная почта министерства.

Как сообщалось, правительство Канады со вторника запретило использование приложения TikTok на всех телефонах сотрудников правительственного аппарата из-за опасений по поводу безопасности данных.

TikTok принадлежит компании ByteDance, связанной с китайским правительством. В последнее время Запад уделяет все больше внимания TikTok из-за опасений по поводу того, насколько широкий доступ имеет Пекин к данным пользователей.

На прошлой неделе Европейская комиссия также запретила использование TikTok на официальных устройствах сотрудников, а администрация Белого дома поручила федеральным агентствам США в течение 30 дней удалить приложение со всех официальных устройств своих сотрудников.

Drošības apsvērumu dēļ esmu dzēsis savu Tiktok kontu, @arlietas liedz izmantot šo aplikāciju viedierīcēs, kurās instalēti ministrijas epasti — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 1, 2023



