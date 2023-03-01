Ринкевич удалил аккаунт в TikTok из соображений безопасности
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич удалил свой аккаунт в приложении TikTok по соображениям безопасности. Об этом министр сообщил в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он пояснил, что Министерство иностранных дел запретило использовать приложение TikTok в устройствах, на которых установлена электронная почта министерства.

Как сообщалось, правительство Канады со вторника запретило использование приложения TikTok на всех телефонах сотрудников правительственного аппарата из-за опасений по поводу безопасности данных.

TikTok принадлежит компании ByteDance, связанной с китайским правительством. В последнее время Запад уделяет все больше внимания TikTok из-за опасений по поводу того, насколько широкий доступ имеет Пекин к данным пользователей.

На прошлой неделе Европейская комиссия также запретила использование TikTok на официальных устройствах сотрудников, а администрация Белого дома поручила федеральным агентствам США в течение 30 дней удалить приложение со всех официальных устройств своих сотрудников.


Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Наполни будни радостью движения