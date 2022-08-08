Ринкевич: Украина нуждается в поддержке международного сообщества в процессе восстановления

Украина нуждается в поддержке международного сообщества в процессе своего восстановления, и Латвия готова внести свой вклад. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел, в понедельник Ринкевич встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. В ходе встречи министры обсудили двустороннее сотрудничество, отношения между Европейским Союзом (ЕС) и Австралией, а также текущие события в мире.

Министры решительно осудили жестокую и неспровоцированную агрессию России в Украине, которая серьезно угрожает безопасности и стабильности во всем мире. Ринкевич поблагодарил Австралию за ее военную и финансовую поддержку Украины, а также за присоединение к санкциям против России.

Ринкевич выразил удовлетворение открытием посольства Латвии в Канберре, которое сыграет важную роль в укреплении политического и экономического диалога с Австралией и другими странами Индийско-Тихоокеанского региона.

"С открытием посольства мы также заинтересованы в углублении экономического сотрудничества, значительный вклад в которое внесет Соглашение о свободной торговле ЕС с Австралией, а также запланированные переговоры по соглашению о предотвращении двойного налогообложения", — отметил Ринкевич.