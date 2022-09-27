Ринкевич: в дальнейших действиях России нельзя исключить ни одного сценария

В дальнейших действиях России нельзя исключить ни одного сценария, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в программе TV3 "900 секунд".

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Политик подчеркнул, что чем больше мы слышим риторики, например, о применении ядерного оружия, тем больше она накаляет эмоции. Ринкевич считает, что такая риторика в первую очередь направлена на то, чтобы запугать украинцев и всех нас тем, чтобы никто другой не посягал на Украину, потому что Россия вот-вот захватит ее часть и объявит своей, не исключая применения ядерного оружия.

"Хотя я сказал бы, что сейчас это часть более широкой информационной войны, полностью нельзя исключать ни один сценарий", — считает министр.

Было несколько встреч и дискуссий о том, что делать при разных сценариях. Удар по территории НАТО означал бы и прямой ядерный ответный удар по России. "Думаю, это понимает даже самый сумасшедший пропагандист в России", — считает Ринкевич. Удар по территории Украины будет означать эскалацию, где возможны все сценарии, и об этом недвусмысленно сказано Москве.

"Хоть это и риторика, но мы относимся к ней достаточно серьезно. Я не хочу сказать, что это может произойти, но мы готовимся к любым сценариям", — сказал министр, добавив, что такой риторики не было бы, если бы Россия побеждала. Поэтому, по его мнению, усиление риторики лишь подтверждает, что Россия проигрывает.

"Загнанная в угол крыса опасна. И с этим нужно считаться. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность Латвии и максимально поддержать Украину", — подчеркнул министр.

Ринкевич также рассказал, что на прошлой неделе в США представители стран Балтии много встречались с министрами иностранных дел Африки, Азии и Южной Америки, пытаясь убедить их в том, что Россию следует и впредь осуждать и изолировать. Однако чем дальше от Европы, Украины, тем больше расходятся мнения.

Голосования в Генассамблее, в различных организациях ООН по-прежнему осуждают Россию, кроме того, многим не понравилось заявление президента России Владимира Путина о мобилизации и фейковых референдумах, сказал министр, добавив, что в ООН готовится новая реакция, но, к сожалению, Совет безопасности ООН не делает то, что должен делать.

Ринкевич считает, что решение России о псевдореферендумах и мобилизации в момент, когда в ООН проходила неделя высокого уровня, было открытой пощечиной всей международной системе, что было негативно воспринято и теми, кто традиционно пытался быть нейтральным или даже поддерживать Россию.