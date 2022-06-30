Ринкевич: В новой стратегии НАТО Россию назвали тем, чем она является

В новой стратегии НАТО Россия названа тем, чем она является, - угрозой миру и безопасности, заявил в беседе с агентством LETA министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, присутствовавший на саммите НАТО в Мадриде в заключительный день.

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Политик отметил, что в новой стратегии, принятой в ходе саммита, упоминается и Китай, о котором альянс до сих пор не говорил, а теперь это произошло.

Министр сказал, что это был один из самых крупномасштабных саммитов в истории альянса с конца 1990-х — начала 2000-х годов, когда решался вопрос о расширении блока.

Ринкевич напомнил, что в 2002 году в Праге Латвия получила приглашение вступить в НАТО, а в марте 2004 года страна стала частью альянса.

"Прекрасно понимая, что ситуация с безопасностью может измениться, мы все же надеялись, что НАТО не придется так сильно менять свою стратегию и тактику, как это происходит сейчас, с учетом российского вторжения в Украину", — сказал министр иностранных дел Латвии.

Он отметил, что в ходе саммита НАТО было принято несколько важных решений. По словам министра, впервые с момента окончания холодной войны принято решение, что так называемые силы высокой боевой готовности будут состоять из 300 тысяч военнослужащих. Часть этих солдат будет находиться в своей стране, но при необходимости их быстро перебросят на восточный или южный фланг НАТО.

Также в ходе саммита было принято решение о создании Инновационного фонда НАТО, в котором участвует и Латвия. В четверг утром 23 государства, входящих в состав НАТО, подписали декларацию о намерениях сотрудниества в сфере обороны. По словам Ринкевича, альянс понимает, что не должен терять свое технологическое и военное превосходство.

"Альянс понимает, что необходимо вкладываться в военную промышленность. Мы во многом возвращаемся к тому, что когда-то было основной задачей — нам нужно производить больше оружия и боеприпасов, чтобы не только помогать Украине, но и вооружать себя", — сказал политик.

Ринкевич отметил, что в среду министры обороны Латвии и Канады подписали совместный меморандум о постепенном создании в Латвии подразделения бригадного уровня, а президент СЩА Джо Байден пообещал, что его страна усилит силы НАТО в Европе, в том числе и в странах Балтии.