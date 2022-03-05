Ринкевич: важно обеспечить россиянам доступ к независимым медиа

Сейчас особенно важно с помощью социальных сетей обеспечить россиянам доступ к независимым медиа, подчеркнул на собрании министров иностранных дел ЕС глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.

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По его мнению, необходимо усилить борьбу с официальной повесткой российских властей, и для этого очень важно сотрудничать с платформами социальных сетей.

При этом он высказался за усиление санкций против России и Беларуси, чтобы их международная изоляция была как можно больше, и добавил, что важно продолжать оказывать всевозможную поддержку Украине.

Как сообщалось, на территории России с утра пятницы были частично заблокированы социальные сети Facebook и Twitter, оппозиционное издание "Медуза" и сайт "Би-би-си". Ухудшился доступ к сайтам "Радио Свобода" и немецкого издания Deutsche Welle. Большинство пользователей из России также не могут открыть магазины приложений App Store и Google Play.

Компания Meta, которой принадлежит Facebook, подчеркнула, что продолжит делать все, чтобы ее услуги "снова были доступны людям, которые могли бы безопасно высказывать свои мысли".