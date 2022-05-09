Ринкевич включил в "черный список" Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер

В понедельник, 9 мая, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич включил в "черный список" известных в России лиц. Им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В частности, в "черный список" попали певец Филипп Киркоров, юмористы Владимир Винокур и Евгений Петросян, а также тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, сообщил министр в Twitter.

Решение принято на основании ч.2 ст. 61 Иммиграционного закона.