Ринкевич включил в "черный список" Киркорова, Винокура, Петросяна и Винер
Foto: Vida Press

В понедельник, 9 мая, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич включил в "черный список" известных в России лиц. Им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

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В частности, в "черный список" попали певец Филипп Киркоров, юмористы Владимир Винокур и Евгений Петросян, а также тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, сообщил министр в Twitter.

Решение принято на основании ч.2 ст. 61 Иммиграционного закона.

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