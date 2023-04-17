Ринкевич включил в "черный список" нежелательных для Латвии лиц 10 человек, соответственных за преследование Кара-Мурзы

В связи с абсурдным и бесчеловечным судебным процессом над российским оппозиционным политиком, журналистом, публицистом и историком Владимиром Кара-Мурзой министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") включил в "черный список" нежелательных для Латвии лиц десять человек, несущих ответственность за преследование критика Кремля, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

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Пока МИД не приводит имена и фамилии новых фигурантов "черного списка".

Министерство иностранных дел осуждает преследование политической оппозиции, неправительственных организаций и независимых СМИ и подавление свободы слова в России. Самое свежее свидетельство тому — приговор Кара-Мурзе к 25 годам лишения свободы по политически мотивированному обвинению, подчеркивают в МИД.

Кара-Мурза был близким союзником критиков Кремля Бориса Немцова и Михаила Ходорковского. Оппозиционера Немцова расстреляли 27 февраля 2015 года в центре Москвы, возле Кремля.

Кара-Мурза был задержан в апреле 2022 года, ему были предъявлены абсурдные обвинения в связи с его антивоенной позицией и правозащитной деятельностью, в том числе прав политзаключенных, поясняют в МИД. Политик активно выступает против российской агрессии в Украине.

В МИД заявляют, что приговор, вынесенный политику, можно расценивать как прямую атаку на его политическую деятельность и его публично высказываемые взгляды, отличные от взглядов, стоящих перед властью, особенно за критику войны России на Украине.

"Необоснованный приговор, который по суровости сравним только с наказанием за самые тяжкие уголовные преступления, может рассматриваться как показательный процесс по запугиванию других гражданских активистов с целью дальнейшего снижения выражения альтернативных мнений в публичном пространстве Россия", — говорится в сообщении МИД Латвии.

В МИД подчеркивают, что осуждение Кара-Мурзы — не единичный случай в России. Вместе с войной в Украине многократно усилился контроль над общественным и информационным пространством и подавление альтернативных мнений внутри России. Усиливается репрессивное законодательство, наказывается любая публичная деятельность, критикующая политику Кремля, особенно в отношении войны России на Украине. Получило широкое распространение наказание отдельных лиц за публичную критику войны.

Репрессивная политика, проводимая российскими властями, фактически лишает возможности высказывать альтернативную точку зрения, искореняет пространство для публичных дискуссий и публичных протестов, считают в МИД.

Посольство Латвии в России приняло участие в наблюдении за судебными заседаниями Кара-Мурзы. Судебные заседания были закрытыми. Непрозрачность судебного процесса лишний раз подтверждает опасения властей перед открытостью и политическим характером дела, отмечает МИД Латвии.