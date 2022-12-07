Ринкевич: власти РФ с помощью войны в Украине пытаются восстановить империю

Российские власти не сошли с ума, а их целью является восстановление Российской империи. Такое мнение в интервью публицисту Элите Вейдемане на портале NRA высказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Он считает, что Кремль сформировал для себя рациональное обоснование военного вторжения в Украину: "Я категорически не согласен с тем, что руководство России сошло с ума. Оно имеет абсолютно явное рациональное оправдание для того, что сейчас делает".

Ринкевич согласен с тем, что российские власти пытаются восстановить империю, однако этой империей является вовсе не СССР, а та Россия, которая существовала до 1917 года.

"Их цель — восстановить империю. Важно понимать, что творится в головах этих людей, и именно поэтому нам необходимо сохранить наше посольство в Москве. Но для нас… какими бы мы ни были последние 30 лет, как бы нам иногда ни хотелось проклясть свою страну, мы оттуда ушли. Хоть мы и живем рядом, мы уже не понимаем эту Россию. Она уже не такая, какой была в 90-е. Там наблюдается какая-то непонятная смесь: русские хотят восстановить не Советский союз, а Российскую империю, которая исчезла в 1917 году", — отметил министр.

То, что представляет из себя нынешняя Россия, соединяет в себе несовместимые вещи, такие как религиозность и поклонение советскому режиму, считает Ринкевич. Он подчеркнул, что на данный момент этот феномен тяжело объяснить.

"Теперь мы слышим, что в течение последних 30 лет Россию не брали во внимание, что русские играют особую роль в мире, что им принадлежат настоящие традиционные ценности и так далее. В России много где рядом с иконами есть фотографии Сталина, но кто же больше всего старался уничтожить православную церковь, если не советский режим?! А теперь по церквям попы ходят кадят ладаном с коммунистами… Как можно одновременно чествовать Сталина, церковь, НКВД, Ленина и царя Николая? Может ли эта коллективная шизофрения держаться длительное время? Не знаю. Рационально мы это не в силах понять. Это новый феномен, который тяжело объяснить", — заявил он.

Говоря о поддержке войны россиянами, Ринкевич заявил, что большинство жителей РФ одобряют действия своих властей. Однако он не отрицает, что есть и те, кто выступают против агрессивной войны.

"У нас нет никаких иллюзий на счет агрессивной внешней политики России. Также трудно понять, какой "франкенштейн" там сформировался. Конечно, есть какие-то группы общества, которые начинают становиться недовольными тем, что происходит. Мобилизация произошла, но не дала ожидаемого результата. Экономически многие санкции только сейчас вступают в силу, поскольку у них были переходные правила. Тот факт, что на одном уровне общества начинаются какие-то тектонические колебания, не означает, что они достигли приличного уровня землетрясения. Прежде всего, наша задача — помочь Украине. И самим взять себя в руки", — подытожил министр.