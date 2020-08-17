Ринкевич: Вмешательство в дела Беларуси не в интересах России
Foto: LETA

Сегодня Кабинет министров соберется на внеочередное заседание, в ходе которого обсудит ситуацию в соседней Республике Беларусь. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич в интервью Latvijas Radio выразил надежду, что Россия станет вмешиваться в ход дел.

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"Евросоюз готов к действиям и при худшем сценарии. Думаю, России надо понимать, что вмешательство не в ее долгосрочных интересах. Протесты в Беларуси не против России, а против конкретного лица. Лучший сценарий — повторные выборы под наблюдением международных наблюдателей с равными возможностями для всех кандидатов", — сказал Ринкевич.

На вопрос, кто должен проводить внеочередные выборы, Ринкевич ответил, что в стране должна появиться новая Центральная избирательная комиссия, состав которой войдут и представители нынешней власти, наблюдатели из разных стран.

Агентство LETA выяснило в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ), что в 2018 году два гражданина Беларуси попросили у Латвии политического убежища, в 2019 году — трое, но всем было отказано. В этом году получено одно заявление, и оно в стадии рассмотрения. Никаких деталей УДГМ не раскрывает.

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Россия Latvijas Radio Беларусь Евросоюз Эдгарс Ринкевич
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