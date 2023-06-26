Ринкевич вновь призвал не ездить в Россию и Беларусь; эвакуация невозможна

В России после попытки военного переворота, предпринятой в конце прошлой недели, существует много неясности, отметил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр иностранных дел и новоизбранный президент Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Он повторно призвал граждан и неграждан Латвии, которые находятся на территории России и Беларуси, покинуть эти страны. Точных данных о том, сколько жителей Латвии в настоящий момент находится в соседних странах, нет, поскольку далеко не все регистрируются в консульской службе. Известно, что за последние полгода Беларусь посетили несколько тысяч человек из Латвии.

Министр подчеркнул, что людям, которые еду в Россию и Беларусь, надо осознавать, что возможность Латвии им помочь, если возникнуть какие-либо проблемы, очень серьезна ограничена, организовать эвакуацию из этих стран не представляется возможным.

Попытка военного переворота не представляет прямой угрозы для Латвии, но ответственные службы находятся в тесном контакте с партнерами по НАТО.

Ринкевич заметил, что пока многое неясно, в ближайшую неделю станет понятно, что попытка военного переворота означает для самой России, Украины и соседних стран.

"Очень много неопределенностей и неизвестных, многое станет ясно в ближайшие недели, что это значит для самой России, Украины и соседних стран", — сказал Ринкевич.

В интервью программе TV3 "900 секунд" политик подчеркнул, что сегодня на уровне Европейского союза начнется дискуссия о том, как оценивать все эти события и какими должны быть действия Евросоюза.

"На мой взгляд, это вполне понятно: следует продолжать поддерживать Украину, а с точки зрения интересов Латвии необходимо думать о том, чем занимается или займется Пригожин в близкой к нам Беларуси. Если группировка "Вагнер" укрепится там, это может привести к необходимости дополнительного давления на Беларусь", — сказал Ринкевич.

По словам политика, вне зависимости от того, что произойдет, задачей Латвии является укрепление восточной границы, и забор является лишь одним из элементов.

"Каким бы ни был сценарий в России, мы должны понимать, что ситуация будет сложной, и мы должны быть бдительными", — сказал Ринкевич.