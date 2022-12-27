Ринкевич: война в Украине может быть затяжной, а ее динамику трудно прогнозировать

Война в Украине может носить затяжной характер, ее динамику трудно прогнозировать, а преодоление последствий может занять длительное время, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год.

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"Латвия последовательно подчеркивает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в международно признанных границах и только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной. Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу", — сказал министр.

Он подчеркнул, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства Латвии являются оказание всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение России к ответственности за агрессию и взыскание репараций.

Министр отметил, что Латвия с первого дня войны оказывает всестороннюю политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине, и помощь уже составила 0,93% от ВВП Латвии, или более 314 млн евро.