Ринкевич: вступление Финляндии в НАТО — историческое событие, которое укрепит безопасность Балтии
Foto: LETA

Вступление Финляндии в НАТО способствует безопасности региона Балтийского моря и всего альянса, заявил на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом сообщает агентство LETA.

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Министр поздравил Финляндию со вступлением в НАТО. Это историческое событие, которое значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря и альянса, подчеркнул Ринкевич.

Он выразил надежду, что к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле этого года Швеция также станет полноправным членом НАТО, укрепив тем самым стабильность на трансатлантическом пространстве.

По оценке Латвии, присоединение Финляндии и Швеции укрепит ведущую роль НАТО в регионе Балтийского моря — в воздухе, на море, а также на суше.

На встрече также состоялось заседание Комиссии НАТО-Украина с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Говоря о заседании комиссии, Ринкевич выразил позицию, что оно является важным сигналом для тесного сотрудничества между НАТО и Украиной, а также важным форматом для продвижения практического сотрудничества.

"Вильнюсский саммит НАТО должен быть стратегическим саммитом, поэтому призываю оценить, как еще больше углубить стратегическое партнерство с Украиной в долгосрочной перспективе. Прямо сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы укрепить способности Украины защищаться от России. Латвия, со своей стороны продолжит оказывать всю необходимую поддержку Украине", — заявил Ринкевич.

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