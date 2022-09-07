Ринкевич: запрет на пересечение сухопутной границы для граждан России вступит в силу в течение 10 дней

Запрет для граждан России с шенгенскими визами на пересечение части внешней границы Европейского союза (ЕС) вступит в силу в ближайшие десять дней, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Уже сообщалось, что страны Балтии достигли договоренности о значительных ограничениях в пересечении границы для граждан России, имеющих шенгенские визы.

Запрет будет распространяться на границу стран Балтии с Россией и Белоруссией. Ринкевич подчеркнул, что граждане России, имеющие краткосрочные шенгенские визы, не смогут пересекать внешнюю границу ЕС в странах Балтии, будь то аэропорт, сухопутная, а возможно, и морская граница.

Решение согласовывается на уровне стран Балтии, и правительство каждой страны будет принимать его отдельно.

"Кабинет министров выдаст распоряжение, и в нем также будут упомянуты исключения, о которых мы договорились", — сказал глава МИД.

На вопрос, насколько эффективными станут эти ограничения, учитывая, что другие страны Шенгенского соглашения не ввели подобных им, Ринкевич подчеркнул, что большое количество граждан России используют для пересечения границы страны Балтии, Финляндию и Польшу. Это решение имеет как силовой, так и морально-политический аспект.

Министр иностранных дел Латвии обратил внимание на то, что на прошлой неделе ЕС согласился приостановить действие соглашения 2007 года о порядке выдачи виз гражданам России. Было также принято решение, что приграничные страны имеют право действовать с учетом соображений безопасности.

"Это важный шаг и достаточно эффективный. Да, с помощью ограничений можно добиться полной эффективности, если все будут действовать одинаково, но и региональное сотрудничество также достаточно эффективно. С политической точки зрения и в аспекте безопасности это эффективный шаг", — сказал Ринкевич.

Как сообщалось ранее, проект решения литовского правительства предусматривает "ограничение передвижения граждан России через внешнюю границу ЕС". В проекте решения указано, что въезжать и выезжать из Литвы смогут только те российские граждане, которые будут соответствовать критериям, установленным литовским правительством, а указанные критерии должны быть разработаны Министерством иностранных дел Литвы после согласования с другими странами региона.