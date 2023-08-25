Ринкевич запросил у министров отчет о том, как устраняются последствия стихии
Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

25 августа Канцелярия президента Эдгара Ринкевича обратилась письменно к министру экономики и министру земледелия, попросив предоставить главе государства информацию о том, какие меры были уже предприняты и еще будут предприняты для устранения последствий стихии, которая 7 августа нанесла особо большой урон Добельскому, Аугшдаугавскому, Елгавскому, Мадонскому и Тукумском краям.

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В Президентскую канцелярию уже поступило письмо от глав нескольких самоуправлений, в которых они выражают свое мнение по поводу бездействия ответственных министров и слишком медленных действиях по предотвращению последствий стихии и определению масштабов убытков. В письме высказывается тревога в связи с недостатком поддержки в преодолении последствий стихии малым и средним предпринимателям, а также крестьян со стороны государства. Это ведет к тому, что такие хозяйства могут в ближайшее время банкротировать.

По прямому указанию президента Эдгара Ринкевича министру экономики и министру земледелия предлагается до 1 сентября предоставить информацию о том, какие меры поддержуи пострадавших частных лиц и предприятий реализуются. В том числе, министрам предлагается предоставить данные о том, какие меры еще только планируется предпринять.

В ушедшем в отставку правительстве пост министра экономики занимает Илзе Индриксоне (Нацобъединение), пост министра земледелия — Дидзис Шмитс ("Объединенный список").

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