Риск повторного использования отсканированной информации сертификата Covid-19 — нулевой

Риск повторного использования отсканированной информации сертификата Covid-19 равен нулю, заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 директор Государственной инспекции данных Екатерина Мацук.

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Госинспекция данных получила вопросы жителей о том, является ли требование предъявить сертификат правомочным. Жителей беспокоит, что QR-код, содержащийся в сертификате, остается в телефоне, которым он отсканирован и, возможно, в дальнейшем как-то используется. Иные вопросы о сертификатах особо не поступают.

Екатерина Мацук поясняет, что требование предъявить сертификат или оставить в каком-либо месте информацию о себе связано с тем, что при необходимости это дает возможность связаться с человеком. Это оправдано чрезвычайной ситуацией, и закреплено в нормативных актах.

"Два года назад мы никогда этого не делали, потому что в этом не было необходимости, но теперь у нас чрезвычайная ситуация. Существуют ограничения на то, когда вы можете пойти в магазин или получить услугу, поэтому вам необходимо предъявить сертификат и удостоверение личности. Аналогично как в случае с покупкой алкоголя", — говорит глава Государственной инспекции данных.

Мацук сообщила, что Государственная инспекция даннфх посоветовала работодателям проверять сертификаты сотрудников в онлайн-режиме, например, на платформе Zoom, чтобы сертификат не нужно было пересылать. Однако, если это невозможно, работника могут попросить отправить сертификат по электронной почте, но тогда этот документ должен быть, по крайней мере, защищен паролем, чтобы потенциальный перехватчик электронной почты не смог использовать сертификат. Получатель также должен удалить это электронное письмо сразу после проверки сертификата.

Глава Госинспекции данных отметила, что люди не должны беспокоиться о каких-либо конфиденциальных данных, оставшихся после сканирования сертификата, поскольку QR-код не содержит личного кода или адреса человека, а информация удаляется со сканирующего устройства. "Охранник, который сканирует QR-коды, видит сертификат секунду, и может только запомнить его. Риск, что кто сканирует код, а затем использует информацию равен нулю", — утверждает Екатерина Мацук.