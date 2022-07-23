Риски на дорогах Латвии: 40% водителей винят культуру вождения, 32% - состояние дорог

Значительная часть автоводителей (40%) считают, что наибольшие риски на латвийских дорогах создают наши собственные привычки и культура вождения, 32% опрошенных водителей винят состояние дорог, 15% респондентов указывают, что риски создают погодные условия. Еще 6% считают, что фактором риска является уровень алкоголя в крови, а 4% — техническое состояние машины.

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Кроме того, 2% опрошенных водителей считают, что риски на хорогах Латвии создают иные причины, например, недостаток сна и неправильно организованное движение. Таковы данные социологического опроса, проведенного "Индексом ответственного вождения Carlsberg 0.0",

На то, что привычки и культура вождения являются наиболее существенным фактором, чаще указывали женщины (45%), тогда как лишь 36% мужчин считают также. А мужчины чаще называли ключевым фактором состояние дорог (38%), тогда как с этим мнением согласно лишь 26% женщин.

"Мировые исследования доказывают — на небезопасных дорогах, например, без разметки, знаков или специальных обочин, аварии происходят реже, чем на дорогах в идеальном состоянии. Это связано с тем, что на хорошей, гладкой дороге человек чувствует себя безопаснее, не уделяет достаточно внимания тому, что делает, и не концентрируется на вождении. Летом водители еще более расслаблены, чем зимой, поэтому тяжелые ДТП и нарушения чаще случаются именно летом", — указывает руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

"Автоводителей можно условно разделить на три категории — дерзкие, разумные и пугливые. Те, кому страшно, также опасны, как те, кто ведет себя на дороге дерзко. Если на участке дороги разрешена скорость 90 км/ч, а пугливый водитель боится ехать быстрее, чем на 70 км/ч, то он сразу вызовет цепную реакцию, что приведет к ненужным и опасным обгонам", - добавил Ванкс.

Смотря на общую карту Европы и анализируя дорожно-транспортные происшествия со смертельными исходами, можно заключить, что Латвия уже много лет подряд входит в "черный" топ-3 вместе с Румынией и Болгарией. Так, в 2020 году в Румынии было 85 случаев с летальным исходом, в Латвии — 74, в Болгарии — 67.

Эту негативную статистику образует совокупность факторов — недостаток ресурсов в полиции, чтобы производить регулярные проверки, качество инфраструктуры, а также мышление автоводителей и толерантность окружающих.

Исследование Carlsberg 0.0 проведено в сотрудничестве со Школой безопасного вождения и исследовательским центром Norstat. Опрос проводился в апреле, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. В опросе можно было выбирать варианты ответов.

Цель исследования — популяризация ответственного вождения и повышения уровня осведомленности о том, что вызывает дополнительные риски на дорогах и как их предотвратить.