Рижан призывают отметить небезопасные места в столице на специальной карте
Foto: F64

С этой недели рижан призывают отмечать небезопасные места в городе на портале iesaisties.riga.lv, сообщили агентству LETA в Коммуникационном управлении Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На этом сайте можно высказать свое мнение не только о безопасности в Риге, но и об общественных центрах, а также поделиться опытом садоводства и огородничества.

До 19 июня рижанам предлагается отметить на карте iesaisties.riga.lv те места в городе, где они не чувствуют себя в безопасности, например, дворы, остановки, парки, участки улиц, заброшенные дома.

Полученная информация будет передана Рижской муниципальной полиции для оценки потенциальных угроз. До Лиго планируется обобщить ответы жителей и обсудить результаты на вебинаре.

До 30 июня жители могут высказать свое мнение о том, какие общественные центры должны быть в Риге.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu