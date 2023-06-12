Рижан призывают отметить небезопасные места в столице на специальной карте

С этой недели рижан призывают отмечать небезопасные места в городе на портале iesaisties.riga.lv, сообщили агентству LETA в Коммуникационном управлении Рижской думы.

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На этом сайте можно высказать свое мнение не только о безопасности в Риге, но и об общественных центрах, а также поделиться опытом садоводства и огородничества.

До 19 июня рижанам предлагается отметить на карте iesaisties.riga.lv те места в городе, где они не чувствуют себя в безопасности, например, дворы, остановки, парки, участки улиц, заброшенные дома.

Полученная информация будет передана Рижской муниципальной полиции для оценки потенциальных угроз. До Лиго планируется обобщить ответы жителей и обсудить результаты на вебинаре.

До 30 июня жители могут высказать свое мнение о том, какие общественные центры должны быть в Риге.