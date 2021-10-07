Рижан призывают сдавать собранную опавшую листву

Уже десятый год подряд, начиная с конца октября, по выходным в течение нескольких недель будет возможность сдать собранные опавшие листья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для сбора листвы Рижское самоуправление установило конкретные места и время (здесь - подробный список).

Самоуправление напоминает, что погрузку мешков с листьями в транспорт, который вывозит листья, жители проводят собственными силами и только в определенном месте и в указанное время. Листья нельзя привезти заранее и оставить, кроме того, в листьях не должно быть других бытовых отходов.

Собранные листья за счет самоуправления будут доставлены для переработки биомассы в Гетлини. В каждом сборе листьев будут участвовать представители Управления благоустройства территории, следя за ситуацией, координируя сдачу листьев, контролируя движение специализированного транспорта по сбору отходов, а также помогая жителям размещать мешки с листьями в транспорте.

Кроме того, во время проекта, а также до и после сроков, указанных в проекте, Полиция Рижского самоуправления усилит патрулирование в пунктах сбора листьев, чтобы предотвратить или ограничить несанкционированный сброс отходов — листьев.