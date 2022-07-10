Рижан проинформируют, как снизить расходы на отопление в многоквартирных домах
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14 июля в 11.00 Рижское энергетическое агентство (REA) на онлайн-платформе Microsoft Teams проведет вебинар, посвященный снижению расходов на отопление многоквартирных домов, сообщили агентству LETA в Департаменте коммуникаций Рижской думы.

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В ходе мероприятия будут обсуждаться варианты, которые могут быть реализованы для снижения затрат на отопление в многоквартирных домах Риги с началом нового отопительного сезона.

На вебинаре будет обсуждаться, как жителям домов принять решение и приступить к организации энергоэффективной реконструкции зданий с целью снижения теплопотерь и связанных с этим затрат; кто должен принимать решение по поводу работ, которые повысят энергоэффективность здания; можно ли решить этот вопрос быстрее и т.д.

На вебинаре ответят также и на такие вопросы: смогут ли жильцы домов сэкономить при оснащении радиаторов термостатами и распределителями; какие документы нужны для начала ремонта не только системы отопления, но и всего здания.

Подать заявку на участие в вебинаре с участием Рижского энергетического агентства могут все желающие.

Вебинар является продолжением цикла обучения, организованного REA для жителей Риги, в ходе которого подробно рассматриваются различные аспекты процесса реновации многоквартирных домов.

Рижское энергетическое агентство (REA) было создано как пункт поддержки, обратившись в который, жители многоквартирных домов Риги могут получить исчерпывающую информацию о возможностях ремонта своего дома. Рижане могут получить поддержку от REA на протяжении всего процесса реновации дома, начиная от идеи, первых общих собраний дома и создания товарищества собственников квартир, и до завершения строительных работ дома, включая управление проектом и привлечение программы софинансирования реновации зданий.

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