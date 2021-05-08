Рижане к концу холодного сезона задолжали за отопление миллионы

Крупнейшее столичное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) встревожено объемом долгов за тепло, которые за зиму накопились за тысячами квартировладельцев. В прошлом году компания сама покрыла часть долгов, чтобы можно было начать отопительный сезон, но в текущем году у нее такой возможности не будет, сообщает Rus.Lsm.lv.

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В сентябре 2020-го RNP разослал письма примерно 4000 клиентов, призывая их рассчитаться за тепло с Rīgas siltums и предостерегая, что из-за крупных долгов в каких-то многоквартирных домах отопление могут и не подключить. Позднее RNP объявил, что из своих доходов уплатит 2,6 млн евро в счет долга за предыдущий сезон.

Однако теперь, к концу нового сезона, предприятие вернуло лишь треть этой суммы. Прошлый год и так был убыточным для домоуправления, у него больше не будет возможностей погашать долги клиентов, рассказал председатель правления RNP Роналд Нейманис.

Предприятие считает, что саму эту практику, когда из-за отдельных недобросовестных квартировладельцев весь дом может остаться без тепла, пора прекращать. Чтобы это не становилось проблемой поставщика тепла или управдома, следует включить процент долгового риска в тариф на тепло, считают в RNP. Так можно будет погашать безнадежные долги.

"К сожалению, с прошлого года ничего не изменилось, у нас создалось впечатление, что что проблема до следующего отопительного сезона опять заметается под коврик", — сказал Нейманис.

Проблема долгов за тепло в Риге давняя и наболевшая, она не пошла на спад даже при том, что в прошлом году штрафные проценты за неуплату не начислялись. Размер долгов рижан за тепло — уже порядка 14 млн евро, и большинство долгов — безнадежные, их следовало бы списать, потому что клиенты (физические лица) либо объявили себя неплатежеспособными, либо уехали за границу, либо умерли.