Рижане пожертвовали более 600 велосипедов для беженцев

За два месяца жители Риги собрали более 600 велосипедов для беженцев из Украины. Об этом агентству LETA сообщила представительница общества Pilsēta Cilvēkiem Гунита Питеране.

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Беженцам пожертвовали и выдают также самокаты, защитные шлемы, детские сиденья и другие аксессуары. Прием, ремонт и выдачу велосипедов обеспечивали примерно 100 волонтеров.

Чтобы координировать работу волонтеров и выдачу велосипедов, с мая общество Pilsēta cilvēkiem проводило проект "Поддержка работы волонтеров, помогающим украинским беженцам" — проект по программе Европейской экономической зоны финансировали Исландия, Лихтенштейн и Норвежская программа грантов "Фонд активных жителей".

Последняя акция, где можно будет пожертвовать велосипед, пройдет в эту субботу, 4 июня, в 14:00 в пространстве Velostacija на улице Пушкина, 11.