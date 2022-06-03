Рижане пожертвовали более 600 велосипедов для беженцев
Foto: Zane Bitere/LETA

За два месяца жители Риги собрали более 600 велосипедов для беженцев из Украины. Об этом агентству LETA сообщила представительница общества Pilsēta Cilvēkiem Гунита Питеране.

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Беженцам пожертвовали и выдают также самокаты, защитные шлемы, детские сиденья и другие аксессуары. Прием, ремонт и выдачу велосипедов обеспечивали примерно 100 волонтеров.

Чтобы координировать работу волонтеров и выдачу велосипедов, с мая общество Pilsēta cilvēkiem проводило проект "Поддержка работы волонтеров, помогающим украинским беженцам" — проект по программе Европейской экономической зоны финансировали Исландия, Лихтенштейн и Норвежская программа грантов "Фонд активных жителей".

Последняя акция, где можно будет пожертвовать велосипед, пройдет в эту субботу, 4 июня, в 14:00 в пространстве Velostacija на улице Пушкина, 11.

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