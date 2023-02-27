Рижане смогут бесплатно проверить качество сна

Март — национальный месяц сна, поэтому 18 марта больница имени Страдиня в сотрудничестве с Восточной и Детской больницей приглашает всех на мероприятие, где можно будет получить бесплатную консультацию насчет качества своего сна.

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Мероприятия пройдет 18 марта с 12:00 до 15:00 в ТЦ Akropoe Rīga, в зоне мероприятий между входами A и F.

Все желающие смогут на мероприятия пройти тесты и выяснить, есть ли у них нарушения сна, а также проконсультироваться с ведущими сомнологами, неврологами, пульмонологами и отоларингологами.

Можно будет также послушать дискуссию о самых распространенных проблемах со сном. В ней будут участвовать такие медики как Томс Гревиньш, Мартиньш Пуренков, Марта Целминя, Янис Медниекс, Мадара Мичуле, Лива Шперла-Скритник и Анда Нодиева.

Самые распространенные проблемы со сном — это бессонница и храп, но нередко встречаются и другие: лунатизм, повышенная сонливость, беспокойный сон, ночные кошмары, необычное поведение и движения во сне, рассказала агентству LETA представитель больницы Страдиня Рамона Маркевича.