Рижане спасаются от жары на море: в конце недели на дорогах будут пробки

В пятницу после обеда и на предстоящих выходных автоводители должны считаться с тем, что движение в направлении побережья замедлится, на Таллинском и Юрмальском шоссе ожидаются пробки, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.

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Учитывая то, что во время ремонтных работ на Вентспилсском шоссе, чтобы попасть на Курземское побережье, многие используют Лиепайское шоссе, движение на его участке от Риги до поворота на Тукумс будет интенсивнее, чем обычно.

Также из-за ремонтных работ нужно считаться с дополнительным временем в дороге в направлении Бауски, Эргли, Елгавы и Вентспилса, а также на Рижской окружной. На участке от Сените до Сигулды движение перемещено на одну проезжую часть с одной полосой движения в каждую сторону.

Полная карта ремонтных работ на дорогах Латвии доступна на сайте Latvijas Valsts ceļi.

Также нужно учитывать, что в хорошую погоду продолжается уборка урожая — в том числе в выходные дни и поздно вечером. Водители должны считаться с тем, что скорость крупногабаритной сельскохозяйственной техники ограничена. Жителей призывают проявлять терпение и уважение к другим участникам дорожного движения, не совершать необдуманные обгоны и другие маневры.