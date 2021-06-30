Рижане, у которых нет интернет-банка, смогут получить сертификат Covid-19 по 18 столичным адресам

С 1 июля рижане, которые не пользуются интернет-банком и не могут авторизироваться на странице "www.covid19sertifikats.lv", могут подавать заявки на получение своего цифрового "ковидного" сертифаката в Рижское самоуправление. По 18 адресам в Риге будет выдаваться в бумажном формате цифровой сертификат, подтверждающий факт вакцинации, отрицательный лабороторный тест или же то, что человек переболел Covid-19.

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Кто может получить сертификат?

С проблемой невозможности получить цифровой Covid-19 из-за отсутствия интернет-банка столкнулись преимущественно пожилые люди, не обладающие достаточными техническими навыками для активного использования возможностей интернета. Теперь в столице им помогут в учреждениях Рижской думы.

Внимание! Получить сертификат можно только, если прошло 14 дней с момента одной прививки или получения обеих прививок Comirnaty (Pfixer) и Moderna. В случае с AstraZeneca/Vaxzevria сертификат выдается в период с 11-го по 90-й день после первого укола или сразу же после второго.

Где можно получить сертификат?

В любом из учреждений Рижской думы, занимающихся выдачей сертификатов, надо будет предъявить паспорт или ID-карту! В случае, если распечатать планируется сертификат другого человека (например, ребенка) нужно иметь при себе свидетельство о рождении.

С 5 июля распечатать сертификат можно будет в любом из пяти Центров обслуживания жителей города Риги. Работники клиентских центров готовы помогать распечатать документ людям, не обладающим достаточными техническими навыками. Прямо на месте нужно будет заполнить и подписать бланк, затем работник на месте подготовит сертификат Covid-19 и выдаст его в бумажном виде.

Перед тем, как отправиться в любой из Центров обслуживания жителей, следует позвонить по телефону 80000800 и сообщить о конкретнем дне и времени визита. Телефон работает в будние дни, с 8.00 до 18.00.

Адреса и время работы Центров обслуживания жителей города Риги:

ул. Бривибас 49/53. В рабочие дни — с 8.00 до 19.00.

ул. Иерикю 4а

ул. Даугавпилс 31

ул. Эдуарда Смильгя 46

ул. Гобас 6а.

(четыре районных центра работают по понедельникам с 8.30 до 18.00, по вторникам, средам и четвергам — с 8.30 до 17.00, по пятницам — с 8.30 до 16.00).

Уже сейчас (до 5 июля) сертификат можно распечатать в Центрах обслуживания жителей, пользуясь компьютером публичного доступа в случае, если клиент может сам аутентифицироваться безопасным способом (интернет-банк, ID-карта и т.д.).

Клиенты Рижской Социальной службы, у которых нет возможности распечатать сертификат, могут это сделать в территориальных центрах Рижской Социальной службы в рабочие дни (по понедельникам с 9.00 до 17.00, по вторникам, средам и четвергам — с 9.00 до 16.00, по пятницам — с 9.00 до 12.00). Здесь тоже нужно заранее заявить визит, позвонив по телефону своего территориального центра.

Адреса и телефоны территориальных центров Рижской Социальной службы:

Латгальский район:

Ул. Авоту 31 к — 2, тел. 67037695

Ул. Салнас 2, тел. 67037447

Ул. Айвиекстес 14, тел. 67037471

Ул. Аглонас 35 к-1, тел 67181437

Ул. Маза Лубанас 8, тел 67015162

Пардаугавский район:

Ул. Зиепью 13, тел. 67026025

Ул. Балдонес 2, тел. 67012369

Имантская 8-я линия, к-2, тел. 67037892

Ул. Дзирциема 24, центр общества Ābeļzieds, тел. 67012046.

Зиемельский район