Рижане все еще должны Rīgas siltums 600 000 евро за отопление

В этом году отопительный сезон — самый поздний за последние 10 лет. До прошедшей пятницы, 16 октября, предприятие Rīgas siltums подключило отопление примерно 65% потребителей, которые пользуются услугами предприятия.

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При этом, как пишет газета Neatkarīgā rīta avīze, в настоящее время Rīgas siltums от своих клиентов ждет еще около 0,6 млн евро за предыдущий отопительный сезон. Чтобы помочь рижанам в кризисной ситуации, когда часть из них осталась без доходов или же их доходы резко уменьшились, предприятие полностью отменило штрафные санкции в случаях, когда клиент просрочил оплату.

Отметим, что в середине сентября правление муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks заявило, что покроет долг перед предприятием Rīgas Siltums, скопившийся за прошлый отопительный сезон. На тот момент RBP отмечало, что на это необходимо 2,6 миллиона евро — примерно эту сумму неплательщики должны Rīgas siltums.

Neatkarīgā rīta avīze отмечает, что благодаря низким ценам на природный газ во многих регионах Латвии население в этом отопительном сезоне за тепло будет платить меньше. Тарифы на отопление в этом году снизились примерно на 30% у большинства предприятий регулируемого рынка теплоснабжения.