Рижане жалуются, что возле оперы некачественно заасфальтировали мостик

Рижане в соцсетях выразили обеспокоенность плохим качеством асфальтирования мостика через Рижский канал возле Латвийской национальной оперы.

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Марис Калейс, который стартовал на выборах в Рижскую думу от списка "Развитие/За," "Прогрессивные"", указал в микроблоге Twitter, что асфальтовое покрытие на мостик возле Оперы нанесено "тяп-ляп, криво, косо".

Некоторые комментаторы считают, что все это просто потому, что асфальт свежий, а когда он станет светлее, он уже не будет выглядеть так ужасно.

По наблюдениям агентства LETA, новое покрытие действительно выглядит нанесенным поверхностно, оно неровное. Местами оно уложено поверх брусчатки парковой дорожки, а также закрывает часть кирпичного бордюра мостика.

Переход с дорожки на асфальт тоже неровный с перепадами по высоте.

Как выяснило агентство LETA в Рижской думе, работы на мостике еще не завершены и не приняты. Но ответственность за их качество несет компания.

Работы выполнила компания Rīgas tilti, их ориентировочная стоимость — 3785 евро.

Завершение работ в настоящее время невозможно предсказать из-за погодных условий.