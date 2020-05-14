Рижская 1-я больница возобновила оказание плановых медицинских услуг

Рижская 1-я больница с 13 мая возобновила оказание плановых медицинских услуг. Амбулаторно пациентам предложат консультации врачей-специалистов, диагностические обследования, реабилитацию и стоматологические услуги.

Очные консультации будут проводиться в строгом соответствии с мерами эпидемиологической безопасности.

В течение еще одной недели в дневном стационаре будут проводиться только коронарография, инвазивная радиология и операции на глазах, если перенос операции может привести к слепоте.

С 20 мая больница возобновит предоставление плановых услуг в дневном стационаре, которые не требуют общей анестезии.

В случае плановой операции или инвазивных манипуляций пациент, который будет получать плановую помощь, должен пройти тест на Covid-19 не позднее, чем за 48 часов до получения услуги, и результат теста должен быть отрицательным.

Специалисты 1-й Рижской больницы также продолжат консультации удаленно (по телефону). Записаться на консультацию можно по единому информационному телефону 1-й Рижской больницы +371 67366323 или заполнив электронную заявку на сайте www.1slimnica.lv/lv/e-pieraksts.

При возобновлении записи на плановые медицинские услуги предоставление медицинских услуг в первую очередь будет предоставляться лицам, для которых они были отменены после объявления чрезвычайного положения.