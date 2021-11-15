Рижская 2-й больница вновь принимает пациентов с травмами

Учитывая снижение случаев заболевания Covid-19 в стране, Рижская 2-я больница возобновляет прием пациентов с травмами, также работает травмпункт.

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В больнице по-прежнему сохраняются 50 коек для пациентов с Covid-19, из которых на данный момент заняты 19.

В Рижской 1-больнице количество коек снижено не будет, однако, новые также не планируется открывать. На данный момент для заболевших коронавирусом там предусмотрено 90 коек, лечение проходит 41 пациент.

Как ранее сообщалось, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, обе больницы в течение 48 часов должны будут увеличить количество коек для ковид-пациентов. Предусмотрено, что в обеих больницах вместе их будет 300.