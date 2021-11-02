Рижская дума утвердила решение об открытии дополнительных коек для больных в коронавирусом в 1-й и 2-й городских больницах. Планируется, что в каждой из больниц будет оборудовано 150 коек.

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Решение также предусматривает, что в случае, если государство не выделит финансирование на оборудование системы для обеспечения притока кислорода стационарным пациентам с Covid-19 во 2-й больнице, эти расходы будут покрыты из бюджета самоуправления.

Рижская 2-я больница будет перепрофилирована для лечения только пациентов с Covid-19.

Отвечая на вопросы депутатов, директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате сообщила, что в настоящее время больницы просят государственное финансирование на лечение больных коронавирусом в размере 1,1 млн евро для каждой больницы.

В 1-й Рижской больнице уже идет прием и размещение пациентов, инфицированных Covid-19, а во 2-й Рижской больнице их начнут размещать с сегодняшнего дня в зависимости от возможностей больницы.

Кондрате также сообщила, что для обеспечения работы больниц будут привлечены вооруженные силы, которые предоставят персонал для выполнения физического труда. Медперсонала в учреждениях достаточно.

Ранее Кондрате сообщала, что государственное финансирование для обеспечения лечения больных Covid-19 поступает с опозданием. Финансирование для пациентов, госпитализированных весной, перечислено 1-й больнице только сейчас, перед тем как вновь поступил запрос на госпитализацию пациентов с Covid-19.