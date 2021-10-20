Рижская дума будет автоматически продлевать статус малоимущих домохозяйств во время ЧС

Статус малообеспеченного или нуждающегося домохозяйство будет автоматически продлеваться до февраля во время чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте Рижской думы.

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Рижская социальная служба будет продлевать этот статус на основе данных, имеющихся в информационных системах государства и самоуправлений. Также разрабатывается декларация о наличии средств к существованию на основании предыдущего заявления и документов на время чрезвычайной ситуации и еще на один месяц после ее окончания.

В течение месяца после окончания чрезвычайной ситуации у домохозяйства останутся все предоставленные самоуправлением и государством пособия и льготы.

Рижская дума призывает клиентов подавать заявление на статус малообеспеченного или нуждающегося домохозяйства удаленно.

Домохозяйство, которому необходимо переоценить материальные ресурсы для получения пособий по социальной помощи, определить право на получение статуса малоимущего или малообеспеченного домохозяйства или, которое находится в кризисной ситуации, должно обратиться в Рижскую социальную службу удаленно или только по предварительной записи.

Заявление должно быть составлено на латышском языке и подписано всеми совершеннолетними членами семьи. Его можно передать удаленно, поместив в специальный ящик для документов, который имеется в каждом из 14 пунктов приема клиентов в Риге. Также можно подписать заявление электронной подписью и отправить его на электронную почту soc@riga.lv или воспользоваться порталом www.latvija.lv .