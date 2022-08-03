Рижская дума будет экономить на отоплении и электричестве: мэрия обещает не оставить улицы без света

В следующем отопительном сезоне планируется снизить потребление тепловой энергии как минимум на 15% во всех зданиях рижских муниципальных учреждений, например, за счет сокращения отопления вне рабочего времени. Экономить придется и агентству Rīgas gaisma, которое пообещало не оставлять улицы без освещения, но может потребовать дополнительные деньги на замену лампочек на энергосберегающие. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

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Температура в помещении не должна превышать 20,5 градусов в рабочее время, а в нерабочее время должна быть ниже на 4 градуса. В настоящее время она иногда достигает даже 25 градусов.

Муниципалитет также заверяет, что в помещениях, где находятся люди, не должно быть холоднее, чем на данный момент предусмотрено в нормативных актах. Это особенно важно, например, в домах престарелых, а также в учебных заведениях.

"Для детей до 3 лет самая низкая температура в помещении — 20 градусов. Это обусловлено гигиеническими требованиями в дошкольных образовательных учреждениях", — заявил директор Рижского агентства энергетики Янис Икауниекс.

Мэр Риги Мартиньш Стакис поручил Рижскому агентству энергетики совместно с Rīgas gaisma в течение двух недель разработать предложения по снижению потребления электроэнергии на освещение в городе на 15%.

Исполняющая обязанности директора Rīgas gaisma Агрита Клинклава-Диманте подчеркнула, что улицы не погрузятся во тьму.

Возможные решения предусматривают снижение яркости освещения магистральных улиц, парков и спортивных площадок, а также отказ от декоративного освещения фасадов зданий, памятников и других объектов.

В целях экономии Rīgas gaisma хочет заменить старые лампочки на самые энергоэффективные LED-лампы. На данный момент только 17% из примерно 50 000 светильников, находящихся в управлении Rīgas gaisma, составляют LED-лампы, и у агентства нет средств для их более активной замены.

"Мы обратимся к Рижской думе за дополнительным финансированием на покупку LED-светильников", — сказала Клинклава-Диманте.

Общее энергопотребление Риги в 2020 году составило более 287 гигаватт-часов (ГВтч), на это потребовалось более 25,4 млн евро из городского бюджета. Сегодня при том же потреблении, по предварительным подсчетам, придется заплатить около 62 млн евро. Это означает, что даже если потребление сократится на 15%, общий счет для муниципалитета будет намного выше, чем два года назад.