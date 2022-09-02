Рижская дума будет информировать людей, которым полагаются в отопительном сезоне пособия

Столичное самоуправление намерено информировать людей, которые при росте сумм в счетах за коммунальные услуги, смогут претендовать на получение пособий, сообщил председатель Комитета по социальным вопросам Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные"/Par!).

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По словам главы комитета, будет подготовлена ​​информация, полезная в основном тем людям, которые пока не сталкивались с такой ситуацией и не знают, куда обратиться, к кому обратиться за помощью и какие документы предоставить.

Самое главное — помнить, что не стоит паниковать и бежать куда-то прямо сейчас и стоять в очереди, — сказал глава комитета.

Например, люди, которые уже получают жилищные пособия, должны дождаться крупных счетов, а затем предоставить их копии вместе с заявлением в Социальную службу. Социальная служба пересчитает пособие и выплатит его.

С другой стороны, для тех жильцов, которые не будут претендовать на жилищное пособие, но их средства критически сократятся из-за увеличения платы за отопление, электроэнергию и газ, рекомендуется проконсультироваться с работниками социальных служб, чтобы оценить каждую индивидуальную ситуацию и принять решение о возможности помощи людям.

Клейнбергс считает, что самоуправление готово оказать поддержку и денег на это хватит. Не исключено, что может запоздать какой-то платеж господдержки, тогда самоуправлению будет необходимо принять решение о выделении дополнительных средств Социальной службе суммой до 200 тысяч евро.

В Риге на различные пособия выделено финансирование в объеме 14 млн евро, на жилищные пособия — 5 млн евро.

Пока у столичного самоуправления нет точных прогнозов, насколько может увелиться число жителей, которые в отопительном сезоне смогут претендовать на жилищное пособие. Напомним, что АО Rīgas siltums (RS) планирует со 2 октября удвоить тариф на тепллоснабжение.

Напомним, что 9 августа Кабинет министров утвердил пакет поддержки жителям в отопительном сезоне. Какие виды поддержки положены населению — можно прочитать здесь.

О том, какие виды пособий выплачивает Рижское самоуправление, и как они рассчитываются — читайте здесь.