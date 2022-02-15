Рижская дума будет штрафовать владельцев домов, которые не убирают прилегающие к их зданиям тротуары

Впредь в столице за ненадлежащее содержание территории от границы собственности до обочины проезжей части будет применяться административный штраф, говорится в подписанном мэром Риги Мартиньшем Стакисом письме объединению Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей").

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В случае, если работы по уходу и содержанию не выполнены, они будут проводиться в принудительном порядке, а расходы на их выполнение будут возложены на ответственное лицо, указано в письме.

Изменения в "Правилах ухода за территориями Риги и обслуживания зданий" внесены на основании поданного в прошлом году коллективного заявления объединения Pilsēta cilvēkiem ("Город для людей"), а также информации с платформы общественных инициатив Manabalss.lv.

Рижская дума также предусмотрела в правилах ситуации, когда владелец или управляющий собственности не обязан содержать прилегающую территорию — от этого освобождены пенсионеры, лица с инвалидностью 1-й или 2-й группы. Также прилегающую территорию необязательно содержать в случаях, когда она несоразмерно велика по сравнению с территорией собственности.

Рижская дума может оказать поддержку тем, кто обслуживает прилегающие территории, и обеспечить выдачу песка для посыпки в объеме 50 килограммов.

Применяемая в 2020-2021 году система контроля качества не выполнила главную задачу — обеспечить надлежащий уход за территориями и возможность безопасного передвижения для жителей по тротуарам, поскольку процесс об административном правонарушении бюрократически длится несоразмерно долго и не всегда возбуждение административного дела или назначенный штраф приносят желаемый результат.

Также Департамент благоустройства территорий Рижской думы организует работу мобильных бригад, чтобы во время сильных снегопадов или периодов обледенения столица могла быстрее обеспечить очистку тротуаров зимой.

В письме Стакиса объединению Pilsēta cilvēkiem также указано, что в 2021 году начаты работы по оценке возможности централизованного содержания тротуаров зимой на прилегающих территориях путем проведения непрерывных механизированных работ. Также ведутся работы по расчетам объемов и расходов, разработке модели управления и возможных сценариев реализации.

"В первой половине 2022 года планируется продолжить деятельность в Рабочей группе по обязательным правилам и комитетах Рижской думы, чтобы принять взвешенное и основанное на данных решение о возможности проведения работ по содержанию тротуаров на прилегающих территориях зимой централизованно и механизировано", — говорится в письме.