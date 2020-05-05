Рижская дума для окончания реконструкции Большой эстрады займет деньги в Госказне

Необходимые 23 млн евро для окончания реконструкции Большой эстрады в Межапарке Рижская дума сможет взять взаймы в Госказне, предусматривает одобренное правительством сообщение Министерства культуры.

По словам руководителя отдела общественных отношений министерства Литы Кокале, для обеспечения окончания реконструкции эстрады решением правительства Рижской думе предоставлена возможность до 2022 года взять в Госказне заем на общую сумму до 23 млн евро.

Как сообщалось, реконструкцию Большой эстрады в Межапарке планируется завершить до января 2022 года, хотя ранее предполагалось закончить работы к 2023 году, когда будет отмечаться 150-летие Праздника песни и танца.

Реконструкция эстрады началась 11 марта 2016 года, когда самоуправление Риги и Латвийский национальный культурный центр подписали договор о разработке проекта с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса.

Первая очередь реконструкции эстрады, предусматривавшая строительство нового поля для зрителей, была реализована до 7 июня 2018 года, чтобы на эстраде мог состояться Праздник песни и танца.

Вторая очередь реконструкции, предусматривавшая строительство новой эстрады, была разделена на два этапа. Первый этап работ предусматривает строительство самой эстрады, его за 40,123 млн евро проводит объединение "LNK, RERE". Первый этап планируется завершить к июню этого года. В свою очередь второй этап, включающий строительство хозяйственных построек и благоустройство территории, ранее предполагалось завершить к 2023 году.

Департамент собственности Рижской думы разработал график работ на втором этапе второй очереди реконструкции, который предусматривает реализацию проекта в полном объеме до конца 2021 года. График предусматривает также необходимые технологические перерывы для обеспечения своевременного и безопасного проведения XII Праздника песни и танца школьной молодежи в 2021 году. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на январь 2022 года.

В докладе министерства указывается, что, согласно закону о госбюджете 2020 года, у Рижского самоуправления нет возможности дальнейшего финансирования второго этапа второй очереди реконструкции эстрады, так как Министерство финансов в госбюджете этого года не предусмотрело займа для думы на реконструкцию эстрады.

Для реализации работ второго этапа второй очереди реконструкции самоуправлению понадобится заем в размере около 23 млн евро. Из этой суммы в 2020 году нужны 8 млн евро, в 2021 году - 14 млн евро, в 2022 году - 1 млн евро.