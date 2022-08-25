Рижская дума договорилась о сносе памятника в Румбуле

В среду, 24 августа, на заседании Рижской думы депутаты поддержали идею демонтажа посвященного Красной армии памятника в Румбуле, на улице Локомотивес 163.

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Большинство депутатов проголосовали за снос объекта — таких было 40 человек. Семеро депутатов проголосовали "против".

Директор Рижского агентства памятников Гунарс Нагелс пояснил, что этот памятник числится в списке подлежащих демонтажу объектов, представленном Кабинетом министров. Поэтому самоуправление должно его демонтировать.

Этот памятник находится на земле, которая принадлежит юридическому лицу, поэтому дума также должна будет проинформировать соответствующих землевладельцев о демонтаже монумента.

Особо острые и громкие разногласия среди депутатов начались после того, как депутат от коалиции Эдмундс Юревицс ("Новое Единство") с трибуны во время дискуссионной секции назвал Русский союз Латвии (РСЛ) "Союзом "ватников" Латвии". Политик заявил , что эта политическая сила ранее угрожала беспорядками в случае демонтажа советских памятников.

Высказывания Юревицса повлекли за собой громкие возгласы из зала, а когда они стихли, депутат от РСЛ Мирослав Митрофанов выразил свое возмущение, выкрикнув: "Сам ты "ватник"! Закрой рот!".

📛 Līdz šim karstākā Rīgas domes sēde. LKS sāpīgi reaģēja uz epitetu "vatņiki" jautājumā, kad lēmām par padomju armijas pieminekļa novākšanu Rumbulā. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/4iNQ67nuQS — Kaspars Spunde 🇺🇦 (@spunde) August 24, 2022

Предложение депутата Владимира Бузаева (РСЛ), которое, как и в случае с демонтажем других рассмотренных в думе объектов, предусматривало перенос этого объекта на мемориал, не получило поддержки среди других депутатов. Если бы предложение Бузаева поддержали, памятник нельзя было бы демонтировать, поскольку на него бы распространялось исключение, установленное в законе "О запрете экспонирования и демонтаже прославляющих советский и нацистский режимы объектов". Кроме того, Нагелс указал, что закон не позволяет перенос таких объектов.

Поддержанное депутатами столичной думы решение предусматривает поручить Рижскому агентству памятников провести все необходимые действия, чтобы обеспечить демонтаж памятника до 15 ноября.

Департаменту городского развития, Департаменту имущества столичной думы и Рижской муниципальной полиции поручено оказать Рижскому агентству памятников необходимую поддержку для обеспечения исполнения решения.

Также ожидается, что Рижское агентство памятников должно будет проинформировать Музей оккупации Латвии, Управление национального культурного наследия и владельцев земли, на которой находится памятник, о начале демонтажа объекта.