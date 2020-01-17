Рижская дума: Эксперимент на ул. Тербатас удался, на очереди ул. Блауманя

Посещаемость улицы Тербатас в день ее закрытия для автомобилей была в 2,5 раза выше, чем обычно — об этом свидетельствуют подсчеты организации "Город для людей". Рижская дума считает, что эксперимент удался. В феврале дума на один день откроет для пешеходов улицу Блауманя.

Закрытие улиц обсуждалось на рабочем заседании Рижской думы. Архитектор Матисс Штейнертс отметил, что опрошенные им предприниматели остались довольны экспериментом. Суббота без автомобилей принесла дополнительные доходы и новых клиентов, хотя на дворе был январь — не самый благодарный месяц, с точки зрения погоды.

В думу поступило много предложений и вопросов от жителей. Например, одни интересовались, можно ли облегчить получение разрешения на торговлю, других волновал порядок въезда и стоянки во дворах улицы.

Мэр Риги Олег буров сказал, что дума попробует в качестве эксперимента закрыть и другие улицы, но в целом самоуправление хочет выбрать одну улицу и благоустроить ее.

"Мы будем работать над тем, чтобы максимально облегчить ход эксперимента и для тех, кто живет в этих домах. Будем думать, как обеспечить выезд и въезд, как эффективнее общаться с предпринимателями", — указал Буров.

Дума планирует продолжить дискуссии о вариантах организации движения в городе с Дирекцией безопасности дорожного движения и Latvijas Valsts ceļi, чтобы пешеходная улица была интегрирована в общую городскую инфраструктуру.

1 февраля Рижская дума на один день закроет движение автомобилей по улице Блауманя от Чака до Бривибас.