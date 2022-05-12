Рижская дума готова уже в ближайшее время принять решение о сносе памятника в Пардаугаве

Уже в ближайшее время на заседании Рижской думы будет принято решение о сносе советского памятника в Пардаугаве, сообщил агентству LETA советника мэра Риги Мартиньша Стакиса Алексис Золднерс.

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К 15.00 на портале Ziedot.lv на снос памятника были пожертвованы почти 127 тысяч евро.

Как известно, в четверг Сейм проголосовал в срочном окончательном чтении за законопроект, предусматривающий прекращение действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу памятника в Пардаугаве.

Поскольку памятник находится в столице, то принятие решения и реализация — за Рижской думой. В среду, 11 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что вероятно, до выборов Сейм, которые пройдут 1 октября этого года, монумент снести не удастся. Он сослался на то, что подготовка к демонтажу монумента требует времени — нужно организовать конкурс на право произвести строительные работы, решить, как будет выглядеть территория парка Победы и так далее.

Русский союз Латвии (РСЛ) завтра, в пятницу, 13-мая, призвал жителей, выступающих против сноса монумента, прийти к зданию Ратуши на акцию протеста. Мероприятие не санкционировано, глава МВД Мария Голубева (АР!) уже назвала эту акцию одним из вызовов, который стоит перед полицией.