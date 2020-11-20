Рижская дума хочет "безжалостной, быстрой и четкой реакции" в случаях коррупции: проведена встреча с KNAB

Заместитель председателя Рижской думы, председатель Комитета Рижской думы по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Линда Озола в ходе ознакомительного онлайн-собрания с представителями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обсудила прежнее сотрудничество, актуальные вопросы и более тесное сотрудничество.

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Как сообщает портал самоуправления Riga.lv, Озола заявила, что новое руководство Рижской думы "хочет безжалостной, быстрой и четкой реакции на все идентифицированные случаи коррупции, и помощь KNAB нам очень пригодится".

Начальник KNAB Янис Страуме при этом отметил, что он доволен планируемым сотрудничеством, поскольку "такое сотрудничество с думой прежнего созыва было невозможно".

Например, во время прежнего созыва думы Рига была одним из немногих самоуправлений, не присоединившихся к так называемой строительной информационной системе, — электронной среде, в которой обеспечивается оборот информации между участниками процесса строительства, поддерживаются необходимые для процесса строительства регистры и связанные с процессом строительства и регистрами электронные услуги. Но, как подчеркнул Янис Страуме, "в любых закупках существуют риски коррупции". Рига к системе строительной информации присоединилась в январе 2019 года.

KNAB будет информировать о том, что видит в работе какого-то учреждения риски коррупции, и учреждение сможет принимать превентивные решения, которые предотвращают возможность коррупционных действий.